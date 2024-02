"Putin hat meinen Mann umgebracht" - Nawalnys Witwe äußert sich!

Sie wirft den russischen Behörden vor, den Leichnam absichtlich nicht herauszugeben und will Nawalnys Arbeit fortsetzen.

Das Ziel von Putin laut Julia Nawalnaya: Mit Nawalnys Tod auch "unsere Hoffnung, unsere Freiheit, unsere Zukunft töten". Das sagte sie in einer Videobotschaft. Sie wirft den russischen Behörden vor, Nawalnys Körper nicht der Familie zu übergeben. Der Grund laut Nawalnaya: Es solle gewartet werden, bis man das tödliche Nervengift Novitschok nicht mehr nachweisen könne. Sie kündigte an, weiter an Stelle von ihrem Mann für ihr Land zu kämpfen.

Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. pic.twitter.com/aBOIvcYHHk

Was ist Novitschok? Novitschok gilt als eines der tödlichsten Nervengifte, die es gibt. Berührungen mit der Haut reichen aus, damit das Gift wirkt. Opfer von Novitschok-Anschlägen leiden vor ihrem Tod an Schweißausbrüchen, Krämpfen und Übelkeit. Der inzwischen verstorbene Putin-Kritiker Alexej Nawalny wurde 2020 mit Novitschok vergiftet und konnte in einem Krankenhaus in Berlin gerettet werden.

Bundesregierung sauer: Russischer Botschafter einbestellt

Am Montag wurde der russische Botschafter in Deutschland zum Gespräch gerufen. Die Bundesregierung fordert, dass der Tod von Nawalny transparent aufgeklärt wird und kritisiert die Inhaftierung von politischen Gegnern:

Die politisch motivierten Verfahren und die unmenschlichen Haftbedingungen zeigen, wie brutal die russische Justiz gegen Andersdenkende vorgeht.

Russische Behörden schweigen zur Todesursache Nawalnys Dauer 0:27 min Russische Behörden schweigen zur Todesursache Nawalnys

News zum Russland-Ukraine-Krieg: