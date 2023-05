In Neuenstadt am Kocher gibt es Probleme mit dem Wasser. Deshalb solltest du es nicht einfach benutzen.

Das Trinkwasser in Neuenstadt am Kocher in der Nähe von Heilbronn ist verunreinigt. Betroffen sind die Ortsteile:

Neuenstadt West

Brambacher Hof

Kochertürn

Bürg

Hösselinshof

Das Wasser aus der Leitung darf dort nicht getrunken oder zum Duschen und Kochen benutzt werden. Wichtig: Auch Abkochen reicht nicht aus! Du solltest also nur Wasser aus der Flasche benutzen.

Brauchst du Hilfe? Wenn du kein sauberes Wasser mehr zum Trinken hast, kannt du dich bei der Stadt melden. Es wurde eine Notfall-Hotline eingereichtet: 07139/97-150.

Auch in anderen Stadtteilen von Neuenstadt solltest du das Wasser nicht einfach aus der Leitung nehmen, sondern abkochen.

Was für dich gilt, kannst du auf dieser Karte sehen:

Neuenstadt am Kocher: Was ist passiert?

Laut der Stadt wurde das Trinkwasser durch den heftigen Regen in den letzten Tagen verunreinigt. Es wird aber schon an dem Problem gearbeitet, heißt es. Weil aber verschmutztes Wasser in Leitungsnetz ist, kann es noch ein bisschen dauern. Die Stadt rechnet damit, dass ab Mittwochmittag wieder alles normal ist.