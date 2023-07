Neues Zeckenvirus in Europa - Wie gefährlich ist es?

In China wurde vor sechs Jahren ein neues Zeckenvirus entdeckt. Jetzt gibt es auch Fälle in Deutschland.

Das Virus, das durch Zecken übertragen wird, heißt Alongshan-Virus. Doch so gefährlich wie der Name klingt, ist es offenbar nicht. Das Centrum für Reisemedizin (CRM) hat gesagt, dass das Virus bisher nicht mit schweren Erkrankungen in Verbindung gebracht wurde.

Der Leiter des CRM, Tomas Jelinek, sagt: "Es ist davon auszugehen, dass das Virus auch in Europa bereits länger zirkuliert und vermutlich auch schon zu Erkrankungen geführt hat." Die Symptome sind offenbar leichte grippeähnliche Anzeichen, weswegen man das Virus nicht immer entdecken würde.

BTW: Der Name kommt von der chinesischen Stadt Alongshan, wo das Virus 2017 das erste Mal entdeckt wurde.

Vor Zecken schützen

Du solltest dich vor Zecken schützen, rät Tomas Jelinek, denn die kleinen Spinnentiere können andere gefährliche Krankheiten wie FSME oder Borreliose verbreiten. Wie du dich vor den kleinen unangenehmen Achtbeinern schützen kannst, liest du hier: