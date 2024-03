USA: Mann wird nach Schüssen und Geiselnahme festgenommen

Nachdem er drei Menschen erschossen hat, verbarrikadierte er sich in ein Haus in Trenton mit mehreren Geiseln.

Am Samstagvormittag erschoss der 26-jährige Mann an zwei verschiedenen Orten in Falls Township und Levittown in der Nähe von Philadelphia drei Menschen. Die Opfer sollen aus seinem familiären Umfeld sein, so die Polizei. Sie vermuten, dass es sich dabei um seine Stiefmutter, seine Schwester und die Mutter seiner beiden Kinder handelt.

Geiselnahme in Trenton: Mann festgenommen

Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter mit einem geklauten Auto nach Trenton in der Nähe vom Bundesstaat New Jersey. Dort soll er sich mit Geiseln in einem Haus verbarrikadiert haben. Eine Spezialeinheit der Polizei konnte sie aus dem Haus befreien. Stunden später konnten sie unbemerkt ins Haus, um den mutmaßlichen Täter zu stellen und festzunehmen.