Willy im Mannschaftstraining: Verein gibt ihm Flashbacks!

Niklas Wilson-Sommer hält sich bei der U23 vom 1. FC Nürnberg fit. Für ein Training organisierte der Verein Securitys.

Denn offenbar rechnete der Verein bei einer öffentlichen Einheit mit einem krassen Fan-Ansturm. Der blieb wohl aus. Laut der "Bild" kamen rund 30 Willy-Fans am Trainingsgelände des 1. FC Nürnberg vorbei. Willys Vertrag bei Waldhof Mannheim ist am Ende der letzten Saison ausgelaufen.

Willy spielte schon in der Jugend beim 1. FC Nürnberg

Willy-Fans wissen natürlich, dass der "Club" für den Streamer etwas Besonderes ist. Der Twitch-Star ist in Nürnberg aufgewachsen und durchlief die Jugendteams des FCN - insgesamt zehn Jahre spielte er dort. Klar, dass er mit dem 1. FC Nürnberg viele Erinnerungen verbindet. Darüber hat er jetzt im Stream gesprochen:

Wohin wechselt Willy?

Willy stellt klar, dass es mit dem 1. FC Nürnberg keine vertraglichen Vereinbarungen gibt. Er wolle sich dort auch nicht für das Profiteam empfehlen, das in der zweiten Bundesliga kickt. Die U23 spielt in der Regionalliga Bayern. Nice to know: Zuletzt hat der 25-Jährige verraten, dass er Angebote aus verschiedenen Ländern hat: