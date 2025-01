Offiziell: BVB feuert Trainer Nuri Şahin!

Der Verein hat nach der 1:2-Niederlage gegen Bologna reagiert. Nach nur rund einem halben Jahr muss Şahin gehen.

Das hat der Verein am Mittwochmorgen mitgeteilt. Zuvor hatten Sky und die Bild darüber berichtet.

Leider haben wir es nicht geschafft, den sportlichen Ambitionen von Borussia Dortmund in dieser Saison zum jetzigen Zeitpunkt gerecht zu werden. Ich wünsche diesem besonderen Verein alles Gute.

Übergangsweise wird BVB-U19-Trainer Mike Tullberg die Dortmunder Profis trainieren. Er sitzt am Samstag gegen Werder Bremen auf der Bank.

Borussia Dortmund stellt Şahin frei Dauer 0:31 min Borussia Dortmund zieht Konsequenzen aus der Talfahrt der vergangenen Wochen und Monate. Der Bundesligaklub stellt Trainer Nuri Sahin frei.

Nuri Şahin entlassen: Beim BVB lief es nicht mehr

Die gestrige 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Bologna war für die BVB-Bosse wohl eine zu viel. Insgesamt hatten die Dortmunder in den letzten Wochen vier Spiele in Folge verloren. In der Bundesliga rutschte das Team auf den zehnten Platz ab. In der Königsklasse steht der BVB aktuell auf Platz 13 und müsste nach jetzigen Stand in die Playoffs.