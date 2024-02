Single nach Lapdance für Omah Lay: Frau sagt Sorry 💔

Bei der Show des Sängers in London musste Jessanis Freund Iso dabei zuschauen, wie sie mit dem Rapper getanzt hat.

Jetzt ist Iso ihr Ex-Freund, denn nach der Aktion machte er mit Jessani Schluss, nachdem sie sich zuvor kein ganzes Jahr gedatet hatten.



Aber der Reihe nach: Omah Lay hat die 26-Jährige Jessani bei seinem Konzert vor einer Woche in London aus dem Publikum auf die Bühne geholt. Dann folgte der Lapdance für den Rapper, der laut Jessani ihr Lieblingskünstler sei.

Das Video und andere Videos, auf denen Freund Iso kopfschüttelnd im Publikum zu sehen ist, gingen viral.

Nachdem sich die Videos so heftig verbreitet haben, bekam Jessani extrem viel Hate auf Social Media. Auf TikTok berichtete sie von Beleidigungen und sogar Morddrohungen. Nun folgte ein Statement, in dem sie sich auch an Ex-Iso wendete:

Ich will mich öffentlich bei ihm entschuldigen.

Sie erklärte, dass die Aktion ein Fehler war. Hier kannst du ihr ganzes Statement anschauen:

