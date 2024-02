Ermittlungen! Hat Taylor Swifts Dad einen Paparazzo geschlagen?

Das behauptet zumindest ein Fotograf. Er will den Schlag abbekommen haben. Was Taylor dazu sagt, erfährst du hier.

Das Ganze soll in der Nacht auf Dienstag in Sydney passiert sein. Dort feierte Taylor auf einer Luxusyacht nach dem letzten ihrer vier Konzerte in der australischen Stadt. Nach der Party soll Taylors Vater Scott - laut den Behauptungen von Paparazzo McDonald - dann eskaliert sein:

Er hat mir ins Gesicht geschlagen.

Australische Polizei bestätigt Ermittlungen

Die australische Polizei checkt jetzt, ob die Story stimmt. Eine Sprecherin sagte, dass Ermittlungen gegen einen 71-Jährigen laufen. Wichtig: Taylor Swifts Papa sagt, dass der Vorwurf nicht stimmt.

Das sagt das Team von Taylor Swift dazu

Die Sängerin hat sich nicht direkt zu den Vorwürfen geäußert. Aber: Eine Sprecherin von ihr sagte, dass Taylor bedrängt worden sei. Die "Daily Mail" zitiert aus dem Statement:

Zwei Personen drängten sich aggressiv an Taylor heran, griffen nach ihrem Sicherheitspersonal und drohten, ein weibliches Mitglied des Personals ins Wasser zu werfen.

Über den Vater von Taylor, wird in dem Statement nichts gesagt.

Was ging denn da ab?