Kostet parken in Städten für große Autos bald mehr?

Koblenz erhöht die Parkgebühren für große Autos. Der ADAC meint: Andere Städte könnten das als Vorbild nehmen.

Bisher kostete der Parkschein für Anwohner einheitlich 30,70 Euro im Jahr. Ab dem 1. März verändert die Stadt Koblenz die Preise für das Anwohnerparken. Dann kostet das Parken für große Autos mehr und wird so berechnet: Der Jahresgrundbetrag von 23,40 Euro wird mit der Breite und Länge des Autos multipliziert.

Was kostet das Parken in Koblenz ab dem 1. März?

Die Stadt Koblenz hat die Parkgebühren für einige Autos als Beispiel durchgerechnet:

Smart Fortwo: 104,87 Euro pro Jahr

VW Golf: 179,12 Euro pro Jahr

VW Tiguan (SUV): 196,23 Euro pro Jahr

Grundsätzlich gilt eine Mindestgebühr von 100 Euro pro Jahr, auch wenn das Auto kleiner ist.

Ziehen bald andere Städte nach?

Der ADAC Mittelrhein kann die neue Parkregelung verstehen. Einen Parkplatz zu finden sei in Städten schwierig geworden. Aktuell weiß der ADAC von keinen weiteren Städte in RLP, die ein ähnliches Modell wie in Koblenz einführen wollen. Er gehe aber davon aus, dass das nur eine Frage der Zeit sei.

Hier gibts mehr Infos zu den geplanten Parkgebühren: