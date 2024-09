Das Boot war mit über 100 feiernden Leuten auf dem Wasser unterwegs. Mehrere Menschen wurden verletzt. Das ist bekannt:

Zuerst hat die Feuerwehr von 30 Verletzten gesprochen. Später sprach sie dann von neun Menschen, die verletzt wurden. Mittlerweile hat die Polizei klar gestellt, dass es zwölf Verletzte gab.

Dach auf Partyboot in Berlin eingestürzt: Was ist passiert?

Bisher ist bekannt, dass das Dach des Veranstaltungsboots eingestürzt ist. 120 Menschen sollen auf dem Partyboot gefeiert haben. Wie genau das Unglück abgelaufen ist und warum das Dach eingestürzt ist, weiß man noch nicht. Die "Bild" berichtet, dass sich Menschen auf und unter dem Dach befunden haben, als es einstürzte.

Die Feuerwehr war mit jeder Menge Einsatzkräften auf der Fischerinsel in Berlin im Einsatz. Am Ufer und im Wasser suchten die Feuerwehrleute nach weiteren Menschen, es wurde aber niemand im Wasser entdeckt. Die Verletzten kamen laut Feuerwehr in Krankenhäuser.

In Mallorca gab es vor einiger Zeit Tote, als ein Dach eingestürzt ist: