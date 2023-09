Paulina Ljubas: Schon wieder Sex im TV?

Ihr Ex-Flirt packt jetzt aus und haut alle pikanten Details raus.

Marwin Klute war zusammen mit Paulina in der aktuellen "Ex On The Beach"-Staffel. Schon dort hatte Paulina Sex mit ihrem Ex Yasin. Sie und Marwin haben sich in der Show und auch nach dem Dreh intensiver kennengelernt. Zusammen waren sie zwar nicht, trotzdem habe Paulina ihm wohl versichert: "Du wirst mich nicht verlieren. Ich habe Gefühle für dich und ich kann mir eine Beziehung mit dir vorstellen“. Das ist zumindest seine Sicht der Dinge, erzählt Marwin bei Insta. Paulina selbst hat sich dazu noch nicht geäußert.

Hook Up mit Tommy bei Germany Shore?

Die Show, in der Paulina jetzt Sex gehabt haben soll, ist "Germany Shore". In der neuen Staffel sollen Paulina und eben auch Tommy Pedroni von "Temptation Island" mitmachen - und am Ende im Bett gelandet sein. Das behaupten verschiedene User bei Insta aus dem Produktionsumfeld. Ob das wirklich stimmt, ist nicht klar.

Auch bei Temptation könnte es für Paulina schon hot geworden sein: