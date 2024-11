Pietro Lombardi macht klar: "Ich wurde nicht rausgeschmissen!"

Ist Pietro Lombardi in der neuen Staffel DSDS vielleicht doch am Start? In seiner Insta-Story packt er jetzt aus.

Darum geht's: Erst wurde berichtet, dass Pietro in der neuen Staffel DSDS nicht mehr dabei wäre - vielleicht sogar rausgeschmissen wurde! Jetzt fragen ihn Fans auf Instagram, ob das stimmt. DSDS-Rausschmiss "eine Lüge" Pietro haut in seiner Insta-Story raus: "Beim DSDS-Finale kam die RTL-Chefabteilung zu mir - auch von DSDS - und hat mir ganz klar gesagt: Du bist nicht rausgeschmissen worden." Erst am 8. November hatte Pietro auf Insta verkündet, dass er beim DSDS-Finale 2024 noch dabei wäre und dort "zum letzten Mal" die Bühne betritt. Kommt's jetzt doch anders? Pietro Lombardi wieder in der DSDS-Jury? Er hätte Bock! RTL macht sich laut Pietro Gedanken über die neue Staffel und auch die Jury.

Jetzt sagt Pietro, vielleicht wäre er auch in der neuen Staffel dabei: "Das weiß ich nicht, keine Ahnung"

Rausgeschmissen hätte ihn aber niemand. Dafür gäbe es auch keinen Grund, sagt er. Wenn der Anruf kommt, wäre ich am Start. Noch ist also noch nicht klar, wer 2025 in der neuen DSDS-Jury sitzen wird. Auf Anfrage von NEWSZONE wollte sich RTL nicht zu den Spekulationen oder Pietro Lombardis Statement äußern. Auch Bushido könnte in der neuen DSDS-Staffel dabei sein: