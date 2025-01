Deutsche Polizisten haben 2024 mehr als 20 Menschen erschossen

Das ist der höchste Wert seit 25 Jahren und mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Häufig waren die Opfer psychisch krank.

Im Jahr 2024 haben Polizeibeamte in Deutschland 22 tödliche Schüsse abgegeben.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) hat Polizeiberichte ausgewertet und ist zu diesem Ergebnis gekommen.

Das ist der höchste Wert seit 1999: In diesem Jahr wurden insgesamt 19 Menschen von der Polizei getötet.

Im Jahr 2023 gab es zehn Tote, nach elf Toten im Jahr 2022 und acht Toten im Jahr 2021.

Tödliche Polizei-Schüsse: Mehrheit der Toten war psychisch krank

Der Großteil der durch Polizisten getöteten Menschen befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation oder wurde schon mal wegen psychischer Erkrankungen behandelt. Mehrere der Menschen - die bei einem Polizeieinsatz erschossen wurden - hatten ein Messer dabei.

Was sagt die Polizei zu der Statistik?

Im Oktober hatte sich der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, schon zu der besonders hohen Anzahl an tödlichen Schüssen durch die Polizei geäußert. Er sagte, es gebe einen Zusammenhang mit der angestiegenen Gewaltkriminalität in der Bevölkerung. Es habe auch mehr Angriffe auf Polizisten gegeben und diese seien gezwungen, "in eskalierenden Einsatzsituationen konsequent den Angriff zu unterbinden".

