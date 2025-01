Die Erotik-Darstellerin Bonnie Blue hat am vergangenen Wochenende mit 1.057 Männern in nur zwölf Stunden geschlafen. Das berichtet die 25-Jährige auf Instagram.

Stimmt diese Zahl tatsächlich, dann hat die OnlyFans-Darstellerin den Weltrekord geknackt. Die bisherige "Bestmarke" wurde 2004 vom Erotik-Model Lisa Sparks aufgestellt und lag Berichten zufolge bei 919. Bonnie Blues "Rekordmarke" zweifelt eine britische Gynäkologin allerdings jetzt an. Es sei höchst unrealistisch und kaum durchführbar, so Dr. Shree Datta gegenüber der Daily Mail.

Auch das Krankheitsrisiko sei hoch, ergänzte die Ärztin. Harnwegsinfekte, sexuell übertragbare Krankheiten und ungewollte Schwangerschaften: Diverse Nebeneffekte könnten die Folgen einer derartigen Unternehmung sein.

Rekordversuch: Fragwürdige Männerauswahl von Bonnie Blue

In einem TikTok-Video bedankte sich das OF-Model, die mit bürgerlichem Namen Tia Billinger heißt, bei allen Teilnehmern ihres Rekordversuchs. Der Beitrag bietet allerdings viel Diskussionsstoff, auch auf rechtlicher und moralischer Ebene. So soll sie gezielt frisch volljährig gewordene sowie verheiratete Männer angeworben haben.

Über 1.000 Typen an einem Tag! Danke an alle, die gerade so volljährig, nur noch halb am Leben oder vergeben sind.

Finanzverbrecher an Organisation des Events beteiligt?

Stattgefunden haben soll die "Veranstaltung" in einer Millionen teuren Villa. Diese gehört dem Finanzguru Edward Davenport. Der 59-Jährige hatte laut Daily Mail über Jahre hinweg ausufernde Partys in der Villa gefeiert. Insgesamt 63-mal hätte über all die Jahre die Polizei anrücken müssen, zweimal wegen gemeldeten Vergewaltigungen.

Davenport posierte auf seinem Instagram-Account zusammen mit Bonnie Blue in der Villa und führte sie in ein Zimmer, in dem auch der Rekordversuch stattgefunden haben soll. Davenport saß allerdings wegen eines Multimillionen-Betrugs sieben Jahre im Knast.