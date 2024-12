Andrew und Tristan Tate verlieren den Prozess in London. In Rumänien erringen sie einen Teilsieg vor Gericht.

Der umstrittene Influencer Andrew Tate muss zusammen mit seinem Bruder Tristan Tate umgerechnet rund 2,4 Millionen Euro nachzahlen, weil sie zwischen 2014 und 2022 in Großbritannien keine Steuern gezahlt haben. Das entschied ein Gericht in London. Auch in Rumänien läuft noch ein Strafverfahren gegen die beiden. Dort wird den Tate-Brüdern bandenmäßiger Menschenhandel und Vergewaltigung vorgeworfen.

Anklage wegen Loverboy-Methode

Sobald das Verfahren in Rumänien durch ist, werden die beiden an Großbritannien ausgeliefert. Dort werden ihnen ähnliche Straftaten vorgeworfen. Im November hatte die rumänische Justiz jedoch "Unregelmäßigkeiten" in der Anklageschrift festgestellt. Ein Berufungsgericht in Bukarest gab dem Einspruch von Andrew Tate heute statt. Andrew Tate, Tristan Tate und zwei mutmaßliche Komplizinnen müssen sich damit vorerst nicht vor Gericht verantworten. Aufgrund von Verfahrensfehlern hatte das Gericht Beweise nicht zugelassen.

Die Staatsanwaltschaft muss den Fall neu aufrollen

Die Brüder wurden Ende 2022 in Bukarest, wo sie seit einigen Jahren lebten, vorübergehend festgenommen. Im Juni 2023 wurde ihnen vorgeworfen, Frauen mit vorgetäuschten Gefühlen in die Falle gelockt und zur Produktion von Pornofilmen gezwungen zu haben. Außerdem wird gegen sie wegen des Verdachts auf Kinderhandel, sexuellen Missbrauch von Minderjährigen und Geldwäsche ermittelt.

Der Ex-Kickboxer Andrew Tate wurde auch durch frauenfeindliche Äußerungen und Ansichten Online bekannt. Inzwischen wurde er von mehreren Netzwerken wie Instagram und Tiktok verbannt, hat aber immer noch mehr als zehn Millionen Follower auf X.