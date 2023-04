Die Zeit vor dem Fame: Das vermisst RAF Camora am meisten 👀

Auf Instagram hat der Rapper einige Fragen beantwortet - und dabei auch ├╝ber sein kommendes Album gesprochen. ­čĄź

Unter seinem neusten Insta-Post gab RAF seinen Fans die Chance, ihm alle m├Âglichen Fragen zu stellen. Er hat dabei nicht nur auf Sachen reagiert, die seine Musik betreffen...

RAF Camora vermisst es, wie ein Penner rauszugehen

Fame hat Vor- und Nachteile - das wei├č auch der ├Âsterreichische Rapper. Auf die Frage, was er am meisten aus der Zeit vermisst, in der er noch nicht ber├╝hmt war, wei├č er direkt eine Antwort: "Rauszugehen wie ein Penner, wenn man will".

Instagram/raf_camora

Neues RAF Camora Album: Es wird ein weibliches Feature geben

... und es ist nicht Katja Krasavice. Der Grund: Die Musik der beiden ist so verschieden, dass es aus RAFs Sicht nicht passen w├╝rde. Ob es nur ein weibliches Feature geben wird oder mehrere, finden wir wohl erst am 23. Juni raus, wenn das neue Album "XV" releast wird.

Instagram/raf_camora

Instagram/raf_camora

(Wen) dated RAF eigentlich?

Es gab lange Zeit Ger├╝chte, dass der Rapper mit dem Model Alba Vejseli zusammen ist. Schon in der Vergangenheit hatte RAF sich dazu ge├Ąu├čert und gesagt, dass die beiden "nur Freunde" sind.

So was passiert nicht selten: Auch als er f├╝r einen Song mit Juju zusammengearbeitet hat, sind viele davon ausgegangen, dass die beiden ein Paar sind.

Jetzt hat der ├ľsterreicher seinen Beziehungsstatus offiziell verraten: Er ist Single.

Instagram/raf-camora

Unter diesem Post findest du das Q&A mit RAF: