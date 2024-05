Raketen mit Kerzenwachs? Start-Up aus BW macht's möglich

Die Rakete wird mit Kerzenwachs und flüssigem Sauerstoff betrieben. Ein Testflug in Australien war erfolgreich.

Zwölf Meter lang ist die Rakete von HyImpulse - einem Unternehmen aus Neuenstadt in der Nähe von Heilbronn. Bei diesem ersten Testflug hatte sie genug Treibstoff, um 60 Kilometer hoch zu fliegen. Welche Höhe die Rakete wirklich erreicht hat, muss noch gecheckt werden. Sie kann aber auch ins All fliegen, sagt der Co-Chef von HyImpulse Christian Schmierer.

Ziel: Satelliten ins All schießen

Die Rakete fliegt mit flüssigem Sauerstoff und Paraffin - also Kerzenwachs. Das ist laut dem Unternehmen sicherer und praktischer als die Nutzung anderer Treibstoffe. In Zukunft will die Firma Satelliten ins All bringen, die zum Beispiel für Navis und autonomes Fahren genutzt werden können.

