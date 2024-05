‍Verfolgungsjagd in Rastatt: Junge klaut Karre und baut Unfall 👮‍♂️

Der 14-J├Ąhrige hatte das Auto obviously geklaut. Die Polizei ist ihm hinterher. Der Junge dr├╝ckte aufs Gas.

Und wollte der Polizei Sonntagnacht mit einem "h├Âchst aggressiven Fahrstil" entwischen, sagte die Polizei. Das Ende der Story: Der 14-J├Ąhrige krachte gegen drei Autos, wurde festgenommen und schlie├člich zu seinen Eltern nach Hause gebracht. Bei dem Crash wurde seine 15-j├Ąhrige Beifahrerin obendrauf noch leicht verletzt.

Rastatt: WIe kam der 14-J├Ąhrige an das Auto?

Die Polizei erkl├Ąrte, dass der Junge die Autoschl├╝ssel am Samstagabend geklaut hat. Das ging, weil das Auto offen war. Am Sonntag kam er dann zur├╝ck, um die Karre mitzunehmen. Der Besitzer des Autos hatte allerdings ein Ortungssystem f├╝r sein Auto. So konnte die Polizei den Wagen finden. Anschlie├čend kam es dann zu der Verfolgungsjagd.

