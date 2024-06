Der Real-Coach soll in einem Interview gesagt haben, dass Real die Klub-WM boykottiert. War das nur ein Missverständnis?

Sieht so aus! Auf X hat Carlo Ancelotti jetzt geschrieben, dass er in dem Gespräch missverstanden worden sei. Die Klub WM sei eine "großartige Möglichkeit mit Real Madrid um weitere große Titel zu kämpfen", so der Coach. Auch Real Madrid selbst hat sich gemeldet und einen Boykott des Wettbewerbs ausgeschlossen.

Real Madrid gibt bekannt, dass seine Teilnahme an der neuen Klub-Weltmeisterschaft (…) zu keinem Zeitpunkt infrage gestellt wurde.

Verwirrung um Ancelotti-Statement: Was ist passiert?

Die italienische Zeitung "Il Giornale" hatte den Real-Coach zuvor so zitiert: "Die FIFA vergisst, dass Spieler und Vereine nicht an diesem Turnier teilnehmen werden. Ebenso wie wir werden auch andere Vereine die Einladung ablehnen." Außerdem soll Ancelotti als Grund für die Absage genannt haben, dass Real für die Teilnahme von der FIFA zu wenig Cash bekommt.

Was Ancelotti noch gesagt haben soll, kannst du im Video checken: