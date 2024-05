Wegen Bayern-Spiel: Real hat keine Zeit für Meister-Party! 🏆

Real Madrid hat vier Spieltage vor Schluss die 36. spanische Meisterschaft fix gemacht. Gro├č gefeiert wird aber nicht.

Madrid-Coach Carlo Ancelotti sagte nach dem Titelgewinn:

Die Freude h├Ąlt sich in Grenzen, denn wir haben in dieser Saison ein sehr wichtiges Spiel vor uns. Wir m├╝ssen uns erholen, ausruhen und gegen Bayern unsere beste Leistung abrufen.

Das Halbfinal-R├╝ckspiel in der Champions League steigt am Mittwoch in Madrid. Im Hinspiel gab es ein 2:2.

Bayern-Comeback: Vin├ş J├║nior hat was dagegen! ÔŤö

Madrid wird Meister auf der Couch, weil Bar├ža patzt

Real selber hatte sein Spiel am Samstag gegen Cadiz souver├Ąn mit 3:0 gewonnen und damit vorgelegt. Wenige Stunden sp├Ąter konnte sich Girona mit 4:2 gegen Barcelona durchsetzen. Damit liegt Real nun uneinholbar vorne.

Keine Party, aber stolze Madrilenen

Ancelotti hatte zwar keine Platte f├╝r Party-Gedanken. Stolz auf sein Team ist er nat├╝rlich trotzdem: Er bezeichnete die Saison seines Teams um Bellingham, Kroos und Co. als "spektakul├Ąr". Nacho Fernandez sagte, dass die ganze Mannschaft sehr happy sei.