In der Nähe von Kaiserslautern wurde eine 34-Jährige tot aufgefunden. Entdeckt wurde sie von ihrem sechsjährigen Sohn.

Der Junge hatte am Sonntagmorgen gegen 7:15 Uhr den Notruf angerufen, nachdem er seine tote Mutter in ihrer Wohnung in Reichenbach-Steegen gefunden hatte. Die Polizei kam sofort zu ihm und begann zu ermitteln.

Tote Frau in Reichenbach-Steegen: Mann festgenommen

Am Abend gegen 19 Uhr wurde dann der 52-jährige Ehemann der Frau festgenommen. Er war in einer Wohnung in Rutsweiler im Kreis Kusel. Die Polizei verdächtigt ihn, die 34-Jährige getötet zu haben. Nach SWR-Informationen ist der Tatverdächtige der Vater des Kindes.

Der Mann soll nun einem Richter vorgeführt werden. Bei der Kriminaldirektion Kaiserslautern wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Leiche der Frau soll obduziert werden. Das sechsjährige Kind sei in Sicherheit und werde betreut, teilte die Polizei mit.

