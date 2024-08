Aufgrund hoher Nachfragen strugglen manche Städte mit der Reisepass-Lieferung. Die Bundesdruckerei will nachrüsten.

Im Moment dauert es in manchen Städten doppelt so lang wie sonst, bis der Reisepass fertig ist. Das ergab eine Umfrage der dpa:

In Koblenz oder der Verbandsgemeinde Montabaur dauert es momentan bis zu acht Wochen und länger, bis der Reisepass da ist.

oder der Verbandsgemeinde dauert es momentan bis zu acht Wochen und länger, bis der Reisepass da ist. In Kaiserslautern und Ludwigshafen wartet man am längsten: Hier sind es bis zu neun Wochen.

Grund dafür ist nicht nur die Sommer-Saison, sondern auch der Wegfall von Kinderreisepässen seit Anfang des Jahres. Kids ab zwölf Jahren brauchen seit Januar auch einen regulären Reisepass und das strapaziert die Kapazität.

Doppelte Lieferzeit bei Reisepässen Dauer 0:17 min Doppelte Lieferzeit bei Reisepässen

Bundesdruckerei rüstet mit neuen Druckern auf

Nicht nur in Rheinland-Pfalz gibt es Engpässe, auch in anderen Bundesländern wie im Saarland warten die Leute etwas länger auf ihre Reisepässe. Nach Angaben der Bundesdruckerei ist die Nachfrage nach Reisepässen seit Anfang des Jahres so hoch wie nie zuvor. Im Monat April sollen sogar 700.000 Bestellungen eingegangen sein. Um die Kapazität anzupassen, werden kommendes Jahr neue Drucker bestellt, laut Bundesdruckerei.

Wer dennoch auf schnell einen Reisepass braucht, kann weiterhin eine Express-Bestellung machen und hat dann seinen Pass in drei Tagen. Ansonsten checkt, ob ein vorläufiger Reisepass für euer Reiseziel ausreicht, damit kann man die Wartezeit auch überbrücken.

Diese Jobs kannst du jetzt auch in Teilzeit machen: