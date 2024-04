So will Lindner die Wirtschaft verändern

Die FDP hat auf einem Parteitag ein Programm vorgestellt, mit dem sie die Wirtschaft verändern will.

Die Partei von Christian Lindner hat gerade ihren Parteitag in Berlin. Dabei werden grundsätzliche Entscheidungen für die FDP getroffen. Da sie in Umfragen gerade nicht so gut dasteht, will sie sich verändern und hat einen Plan für eine „Wirtschaftswende“ beschlossen.

Das steht unter anderem in dem 12-Punkte-Plan:

Rente mit 63 Jahren abschaffen

Solidaritätszuschlag abschaffen

Keine Förderungen mehr für Windräder und Solaranlagen

Steuersenkungen

Änderungen beim Bürgergeld

Bürokratieabbau

Besonders Start-Ups soll dadurch geholfen werden. "Wir haben die Köpfe, wir haben das Know-How, wir haben das Kapital, aber unser Land steht sich zu oft selbst im Weg", sagte der FDP-Vorsitzende.

Olaf Scholz ist dagegen

Wegen des neuen Plans der FDP könnte es jetzt Beef mit den Koalitionspartnern geben. Die FDP regiert zusammen mit den Grünen und der SPD – und die feiern den neuen Plan gar nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz hat bereits gesagt, dass die Rente mit 63 nicht abgeschafft wird.

