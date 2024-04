Kannst du deine gezahlten Kontogebühren zurückverlangen?

Seit einem BGH-Urteil ist klar: Viele Bankkunden können sich alte Kontogebühren zurückholen. Nur wenige machen das.

Bei mindestens 40 Prozent der Bankkunden sollen zwischen 2018 und Juni 2021 die Kontogebühren erhöht worden sein. Dem hätten die Kunden extra zustimmen müssen, hat der Bundesgerichtshof 2021 entschieden. Laut dem Vergleichsportal Verivox hat aber so gut wie keine Bank so eine Zustimmung eingeholt.

Wenn du von so einer Erhöhung betroffen warst, kannst du dich also an deine Bank wenden und das Geld, was du zusätzlich zu den alten Gebühren gezahlt hast, zurückfordern.

Umfrage: Nur elf Prozent holen sich Geld zurück

Eine Umfrage im Auftrag von Verivox hat ergeben: Nur elf Prozent der Kunden holen sich ihr Geld zurück, obwohl anscheinend 40 Prozent könnten. Die Gründe sind unter anderem: Viele Befragte kannten das Urteil nicht oder ihnen ist es zu viel Aufwand für zu wenig Geld.

