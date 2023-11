Achtung! Verurteilter Mörder noch immer auf der Flucht

mit Whatsapp teilen

Der 43-Jährige ist am Montagmittag bei einem Freigang an einem Germersheimer See geflüchtet. Gibt es eine heiße Spur?

Nicht wirklich! Die Pforzheimer Polizei hat am Donnerstagmorgen zwar gesagt, dass es viele Hinweise gibt, der Mann aber noch nicht gefunden wurde. Der 43-Jährige war am Montagmittag mit zwei Beamten an einem Germersheimer Baggersee (Rheinland-Pfalz) auf Freigang. Dort gelang ihm die Flucht in ein angrenzendes Waldgebiet. Wie das passieren konnte, ist noch nicht bekannt. Später wurde seine Fußfessel im Stadtgebiet von Germersheim gefunden. Seither sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Mann. So sieht der Gesuchte aus: Er ist 1,85 Meter groß.

Hat eine kräftige, sportliche Figur und eine Glatze.

Bei seiner Flucht soll er ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans und grau-rote Sportschuhe getragen haben. Die Polizei fahndet nach dem 43 Jahre alten verurteilten Mörder. Er floh in Germersheim bei einer Ausführung. Davor war er im baden-württembergischen Bruchsal inhaftiert. Fahndungsfoto Mörder auf der Flucht: Das rät die Polizei Solltest du den Flüchtigen erkennen, wähle sofort den Notruf 110. Du solltest auf keinen Fall etwas auf eigene Faust unternehmen! Wenn du weitere Hinweise geben kannst, melde dich unter der 07231/1864444 bei der Pforzheimer Polizei. Flüchtiger ist verurteilter Mörder Laut Staatsanwaltschaft wurde der Mann 2012 in Karlsruhe unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Eigentlich sitzt der Häftling in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal ein. Mehr Nachrichten aus Rheinland-Pfalz findest du hier: Rheinland-Pfalz Anwesenheitskontrolle: Deine Schule muss ein Konzept vorlegen! In Rheinland-Pfalz gibt es morgens eine "Meldepflicht" für die Schüler. Dafür benutzen die Schulen verschiedene Wege. 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz