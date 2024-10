Die Geldtransport-Branche wurde für Donnerstag und Freitag zu Streiks aufgerufen. Das betrifft Banken und Einzelhandel.

Wirst du deshalb Probleme beim Einkaufen oder in der Bank haben? Zwar gab es schon bei früheren Warnstreiks vereinzelt weniger Bargeld an Automaten. Aber laut ver.di sollen sich Banken und Geschäfte zur Sicherheit mit Bargeld eingedeckt haben. Sonst könnte es sein, dass es an der Kasse nicht genug Wechselgeld gibt.

Geldtransport-Streik: Darum geht es

Die Gewerkschaft ver.di fordert Beschäftigte in ganz Deutschland zum Streiken auf. Sie fordert mehr Geld und einen Urlaubsanspruch von 31 Tagen. In Rheinland-Pfalz betrifft das 350 Arbeitende im Geld- und Werttransport in:

Andernach

Mülheim-Kärlich

Simmern

Föhren (bei Trier)

Kaiserslautern

In Baden-Württemberg sind es:

Filderstadt

Stuttgart

Stutensee

Ettlingen

Ulm

Mannheim