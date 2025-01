Wetter-Chaos in BW und RLP: Unfälle und Verspätungen 🌪️

Wegen eines heftigen Sturms gibt es immer noch Probleme auf den Straßen und auch im Bahnverkehr. Wo genau, checkst du hier.

Besonders schlimm war es in Rheinland-Pfalz. Autobahnen sind und waren teilweise gesperrt, Züge fielen aus und es gab Verletzte. In Hermeskeil sind durch den Sturm drei Menschen verletzt worden. Sie hatten in einem Bus-Wartehäuschen gesessen, das vom Wind weggeblasen wurde.

Wegen Wetterlage: Verspätungen am Stuttgarter Flughafen

Auch in Baden-Württemberg sorgte das windige und eisige Wetter für Stress. Auf dem Stuttgarter Flughafen mussten die Jets enteist werden. Die Folgen: Verspätungen.

Auch die Zugverbindungen wurden in Mitleidenschaft des Wetters gezogen. Vor allem auf Strecken in Richtung Mannheim, Frankfurt oder Köln fielen reihenweise ICE-, IC-, EC-, TGV- und ECE-Züge aus.

