Wetter-Chaos in BW und RLP: Unfälle und Verspätungen

51 Verkehrsunfälle in ganz Rheinland-Pfalz hatte das Wetter zur Folge - vor allem auf den Autobahnen. Dabei wurden insgesamt fünf Menschen verletzt, so das Innenministerium Rheinland-Pfalz auf SWR-Anfrage. Wegen Wetterlage: Verspätungen am Stuttgarter Flughafen Auch in Baden-Württemberg sorgt das eisige Wetter für Stress. Auf dem Stuttgarter Flughafen müssen die Jets enteist werden. Die Folgen: Verspätungen. Auch die Zugverbindungen werden in Mitleidenschaft des Wetters gezogen. Insbesondere wenn die Strecke über Frankfurt führt. In der Main-Metropole fielen reihenweise ICE-, IC-, EC-, TGV- und ECE-Züge aus. BW und RLP: Wetterwarnungen für Sonntag Das Innenministerium RLP warnte bereits, dass es am Sonntag vor allem auf Straßen und Gehwegen glatt werden kann. Mit dem Auto sollte man nur dann fahren, wenn es sich nicht vermeiden lässt - und dann auch nur mit Winterausrüstung. Auch für BW warnte der Deutsche Wetterdienst vor Glatteis in der Nacht. RLP: Glatteis-Nacht ist nicht ganz so schlimm verlaufen Am Sonntagmorgen hat das Innenministerium eine erste Bilanz für den Wintereinbruch in RLP veröffentlicht: Bis 7 Uhr hat es demnach 32 Verkehrsunfälle im Land gegeben.

Insgesamt fünf Menschen wurden leicht verletzt.

Insgesamt fünf Menschen wurden leicht verletzt. Die Lage soll sich jetzt entspannen.