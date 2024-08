Iron Man kommt zwar nicht zurück, aber das bedeutet nicht das Ende für Robert Downey Jr. im Marvel Cinematic Universe.

Bei der Comic-Con-Filmmesse wurde nämlich verkündet, dass der Schauspieler zurück in dem Filmen des Marvel-Universums ist. Doch er wird nicht noch mal in die Rolle von Iron Man schlüpfen.

Robert Downey Jr. ist jetzt Doctor Doom

Auf der Bühne stand er in einem grünen Kostüm mit einer silbernen Maske und überraschte so die Fans. In zwei Filmen soll er den Bösewicht Doctor Doom spielen. Er ist der Erzfeind der Fantastic Four. Die beiden Filme "Avengers: Doomsday" und "Avengers: Secret Wars" sind für 2026 und 2027 geplant.

Noch vor einigen Monaten stand die Frage im Raum, ob Robert Downey Jr. als Iron Man ins MCU zurückkommen wird: