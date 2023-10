Marvin California hatte zuletzt immer wieder einen Bann von Rooz gefordert. Jetzt hat Twitch durchgegriffen.

Gemeinsam mit Fler soll Rooz mehrfach private Daten von Marvin California geleakt haben - das sogenannte Doxxing. Außerdem soll er den Streamer in den letzten Wochen immer wieder unter der Gürtellinnie beleidigt haben. Marvin hatte daraufhin mehrfach direkt an Twitch getweetet, dass sie den Fall prüfen und Rooz sperren sollen. Jetzt ist es passiert - am 16. Oktober wurde der Account Rooz World von Twitch gebannt. Die Länge des Banns ist nicht bekannt.

Twitch-Bann für Rooz: Bushidos Sohn beleidigt

Ein weiterer Grund für die Sperre könnte sein Streit mit Bushido sein. Im September hat Bushido den Capital-Bra-Disstrack "Dark Knight" veröffentlicht. In einer Reaction auf den Song klingt es als würde Rooz den 9-jährigen Sohn von Bushido einen "Hurensohn" nennen. Videos dazu wurden ebenfalls getweetet und der Twitch-Support erwähnt, um einen Bann von Rooz zu erwirken.