Recall von Lebensmitteln: Per Push direkt aufs 📱

Immer wieder werden fehlerhafte Produkte zurückgerufen. Jetzt kannst du dir ganz easy per App Bescheid geben lassen.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat seine App "lebensmittelwarnung.de" rausgebracht:

Du kannst dir ab sofort Push-Nachrichten aufs Smartphone schicken lassen.

aufs Smartphone schicken lassen. So bekommst du immer sofort eine Mitteilung, wenn Lebensmittel oder andere Produkte wie zum Beispiel Kosmetika oder Kleidung zurückgerufen werden.

oder andere Produkte wie zum Beispiel oder zurückgerufen werden. Die Suchfunktion in der App soll btw auch verbessert worden sein.

Rückrufaktionen direkt per Push-Nachricht aufs Smartphone Dauer 0:37 min Rückrufaktionen direkt per Push-Nachricht aufs Smartphone

Laut der Verbraucherzentrale Bundesverband ist die App allerdings nicht immer ganz so schnell am Start - und fordert noch schnellere Meldungen bei Rückrufen. Anyway, für alle, die es ausprobieren wollen: Die App gibts hier.

In Griechenland können sich jetzt Betroffene von häuslicher Gewalt per App Hilfe holen ⬇️