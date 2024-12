Väterchen Frost, wie der Weihnachtsmann in Russland heißt, hat einige Strafzettel kassiert - oder eher: sein Darsteller.

Der war nämlich im laufenden Jahr ein paar Mal zu schnell unterwegs - teilweise 40 bis 60 km/h. Und nein, den Medienberichten zufolge geht es dabei nicht um die Neujahrsnacht. In der verteilt Väterchen Frost in Russland nämlich alle Geschenke bei den Kindern auf einem Schlitten mit Rentieren.

Strafzettel: Weihnachtsmann in Russland mit drei Autos zu schnell

Der Weihnachtsmann-Darsteller raste auch nicht mit dem Schlitten, sondern mit drei verschiedenen Autos durch das nordrussische Gebiet Wologda. Die Strafzettel kommen auf umgerechnet knapp 230 Euro, von denen er einen Teil schon bezahlt haben soll.

Nice to know: Der Darsteller wohnt in der Kleinstadt Weliki Ustjug im Norden Russlands, weil dort der Legende nach Väterchen Frost leben soll. Das Wohnhaus ist seit 25 Jahren ein erfolgreiches Touri-Projekt. Der Weihnachtsmann-Darsteller gilt in Russland als wahrer Väterchen Frost und kann besucht werden - sogar mit Übernachtung.