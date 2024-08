Singt Sabrina Carpenter über Shawn Mendes und Camila Cabello?

Diese Textstellen finden Fans in Sabrina Carpenters neuem Album, die angeblich auf das "Liebes-Drama" hinweisen.

Anfang 2023 gabs die ersten Gerüchte, dass Sabrina Carpenter und Shawn Mendes sich daten. Dann wurden die Fans im April 2023 wieder überrascht: Shawn Mendes und seine Ex-Freundin Camila Cabello waren zusammen beim Coachella-Festival und wurden sogar beim Küssen erwischt.

Sind das Sabrina Carpenters Hinweise auf Beef mit Shawn Mendes?

In ihrem neuen Album "Short n' Sweet" soll Sabrina Carpenter über genau dieses angebliche Liebesdreieck singen. Die Fans vermuten zum Beispiel, dass der Song "Dumb & Poetic" von Shawn Mendes handelt, der ihr gegenüber angeblich nicht ehrlich war:

Glaube nicht, dass du verstehst. Nur weil du wie einer redest, bist du noch kein Mann.

In "Coincidence" soll sie Camila Cabello dafür kritisieren, dass sie immer wieder im Leben von Shawn auftaucht:

Jetzt taucht ihr Name einmal auf, dann zweimal. Und ohne dass sie überhaupt da ist, ist sie wieder in deinem Leben.

Neues Album von Sabrina Carpenter: Soll schon vorher Hinweise gegeben haben

Sabrina Carpenter ist - ähnlich wie Taylor Swift - dafür bekannt, Nachrichten in ihren Songs zu verstecken. "Please Please Please" sollte laut den Fans von ihrem Ex-Freund Barry Keoghan handeln. Als das Musikvideo zum Song veröffentlicht wurde und Keoghan darin mitspielte, sahen das viele als Bestätigung.

