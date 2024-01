Wegen "Saltburn": Song nach 20 Jahren wieder in den Charts

"Saltburn" geht auf TikTok gerade richtig durch die Decke. Deshalb feiert auch ein Song vom Soundtrack sein Comeback.

Der Song "Murder on the Dancefloor" von Sophie Ellis-Bextor wurde 2001 releast. Im Film "Saltburn" mit Barry Keoghan und Jacob Elordi wurde er für die Tanzszene am Ende benutzt - und ist deshalb sowohl auf TikTok als auch wieder in den britischen Singlecharts ein Thema.

Die Official Charts Company hat am Freitag bekannt gegeben, dass "Murder on the Dancefloor" in der UK auf Platz acht gelandet ist. Das ist das erste Mal seit 22 Jahren, dass es wieder in den Top Ten ist. Zu dem Sound auf TikTok gibts aktuell fast 200.000 Videos. Das Original-Video von damals kannst du übrigens hier auf dem offiziellen Profil von Sophie Ellis-Bextor schauen:

