Teile des Balkans sind von einem heftigen Schneesturm betroffen. Das Schneechaos lähmt das öffentliche Leben.

Kurz vor Weihnachten fegt ein heftiger Schneesturm über den Balkan hinweg. Betroffen sind Bosnien und Kroatien, auch in Serbien drohen Unwetter. Am Montag gab es in Kroatien und Bosnien ein totales Verkehrschaos. Die Behörden in beiden Ländern haben ihre Bürger aufgefordert, nicht zu reisen.

Balkan: Schneechaos kurz vor Weihnachten Dauer 0:24 min

Schnee sorgt für Verkehrschaos in Kroatien

In Kroatien wurde der Verkehr auf vielen Straßen gestoppt, auch Teile der Autobahnen sind betroffen. Am Montag wurden außerdem alle Busse, die von der Küstenstadt Split nach Zagreb fahren, abgesagt. Starke Stürme entlang der Adriaküste führten auch dazu, dass der Fährverkehr zu den Inseln eingestellt wurde.

Stromausfälle in Bosnien erwartet

Die Regierung in Bosnien hat den Unterricht in Schulen im Nordwesten des Landes wegen starkem Schneefall abgesagt. Fast 200.000 Haushalte mussten sich auf Stromausfälle vorbereiten. Lastwagen und schwere Fahrzeuge durften in Teilen des Landes nicht auf die Straßen.

Serbien bereitet sich auf den Schneesturm vor

Der Schneesturm soll auch Serbien erreichen. Die Bewohner westlicher Gebiete wurden aufgefordert, das Reisen zu unterlassen und sich für mögliche Stromausfälle zu rüsten.