Kanzler Scholz hat angekündigt, dass sich wegen des Messerangriffs etwas ändern wird. Dabei geht es um das Waffenrecht.

Das soll jetzt schnell verschärft werden - vor allem was den Einsatz von Messern angeht. Das kündigte Olaf Scholz bei einem Besuch in Solingen an. Er sei sicher, dass ein Vorschlag der Bundesregierung von Bundestag und Bundesrat schnell verabschiedet werden könne. Wie genau die Änderungen aussehen werden, sagte er aber nicht.

Diese weiteren Maßnahmen kündigt die Politik an

Die Bundesregierung hat angekündigt, gewaltbereiten Islamismus härter zu bekämpfen. Außerdem sollen mehr Menschen abgeschoben werden, die über ein sicheres Drittland gekommen sind. Das sagen Innenministerin Nancy Faeser und Justizminister Marco Buschmann.

SWR-Reporter Philipp Eckstein mit den konkreten Maßnahmen:

Messerangriff in Solingen: Das ist passiert!

Drei Menschen wurden getötet.

Acht Menschen wurden schwer verletzt.

Ein 26-jähriger Syrer sitzt seit Sonntagabend als Verdächtiger in U-Haft.

Er hatte sich selbst gestellt und gesagt, dass er für den Anschlag verantwortlich sei.

Messerangriff in Solingen: Mutmaßlicher Attentäter in U-Haft

Ihm wird jetzt unter anderem Mord und der Verdacht der IS-Mitgliedschaft vorgeworfen. Der 26-Jährige kam laut einem "Spiegel"-Bericht Ende 2022 nach Deutschland und stellte Antrag auf Asyl. Ein Abschiebeversuch scheiterte, als die Polizei ihn nicht in seiner Unterkunft antraf. Das hat eine Diskussion über Abschiebungen aus Deutschland ausgelöst.

