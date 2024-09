Messerangriff in Solingen: Mutmaßlicher Attentäter in U-Haft

Ein Mann hatte bei einem Stadtfest auf mehrere Passanten eingestochen. Hat der IS etwas damit zu tun?

Die aktuellen Entwicklungen:

Der Tatverdächtige ist ein 26-jähriger Syrer.

Er befindet sich in U-Haft . Die Bundesanwaltschaft ermittelt jetzt. Ihm wird Verdacht der Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) und Mord, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Er soll sich gut 24 Stunden nach dem Messerangriff der Polizei selbst gestellt haben.

Was ist über den Tätverdächtigen bekannt?

Der 26-Jährige soll in einer Flüchtlingsunterkunft in Solingen gelebt haben. Laut Medienberichten hätte er letztes Jahr eigentlich nach Bulgarien abgeschoben werden sollen, weil sein Asylantrag abgelehnt worden war. Doch der Verdächtige sei dann untergetaucht. Später wurde er dann in der Unterkunft in Solingen untergebracht.

Am Samstag wurde außerdem ein 15-Jähriger festgenommen, weil er von der Tat gewusst haben könnte. Kurz vor der Festnahme des Tatverdächtigen durchsuchte die Polizei außerdem eine Flüchtlingsunterkunft in Solingen. Eine Person soll von dort zur Polizei gebracht worden sein -- möglicherweise als Zeuge.

Messerangriff in Solingen: Was ist passiert?

Am Freitagabend soll ein Mann bei der 650-Jahres-Feier der Stadt Solingen (NRW) auf mehrere Menschen eingestochen haben.

Laut Polizei gibt es drei Tote und acht Verletzte, einige davon schwer . Bei den Toten handelt es sich um zwei Männer und eine Frau.

Die Polizei stuft die Tat als Anschlag ein, weil der Angreifer wohl zielgerichtet vorging.

Diese Maßnahmen ergreifen andere Städte:

In Heilbronn wurde die Waffenverbotszone ausgeweitet. Die Maßnahme kommt pünktlich zum Start des Weindorfs Anfang September.

Auch Stuttgart plant verschärfte Maßnahmen. Die Regeln der Waffenverbotszone werden zum Weindorf verschärft und es soll mehr Polizei zum Schutz des Weindorfs eingesetzt werden.

++ Verdächtiger stellt sich der Polizei ++

