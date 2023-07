Fast 50.000 Schüler ohne Schulabschluss!

Außerdem sinkt der Anteil der Hauptschulabschlüsse. Aber welcher Abschluss wird am häufigsten gemacht?

Im Jahr 2021 haben knapp 47.500 junge Leute ihre Schule ohne einen Abschluss verlassen. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts, die jetzt veröffentlicht wurden. Keinen Schulabschluss zu haben, hat Folgen: Nur knapp ein Viertel der Abgänger ohne Schulabschluss konnte einen Ausbildungsvertrag unterschreiben.

Realschulabschluss auf Platz eins

Die meisten Schülerinnen und Schüler in Deutschland machen einen Realschulabschluss. Im Jahr 2021 waren es fast die Hälfte, nämlich 43,5 Prozent aller Schulabgänger.

Was auffällt: Den Hauptschulabschluss machen in Deutschland immer weniger junge Leute. 15,9 Prozent aller Absolventen 2021 haben ihn in der Tasche. Vor 20 Jahren hat noch jeder Vierte einen Hauptschulabschluss gemacht.

Immer öfter Abitur

Dafür steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die Abi machen: Jeder dritte Absolvent hat die Schule mit der Hochschulreife beendet.

