So sollen Kinder besser vor sexueller Gewalt geschützt werden

Dafür ist jetzt ein Gesetzesentwurf von der Familienministerin Lisa Paus verabschiedet worden. Was steht darin?

Durch das Gesetz soll unter anderem die Position der Betroffenen gestärkt und es soll in Zukunft einen unabhängigen Missbrauchsbeauftragten geben. Außerdem:



ein regelmäßiger Bericht zum Ausmaß sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche

Prävention

Unterstützungsangebote

Forschung und Aufarbeitung

Zudem sollen Betroffene unter anderem Akteneinsicht bei den Jugendämtern erhalten und es soll ein Beratungssystem für sie geben.

Familienministerin Lisa Paus: Zu viele Kinder von Missbrauch betroffen

Die Bundesfamilienministerin sagte, jeden Tag seien in Deutschland noch immer viel zu viele Kinder von sexuellem Missbrauch betroffen. Laut Kriminalstatistik der Polizei seien es im vergangenen Jahr an jedem Tag im Schnitt 50 Kinder gewesen. Sexueller Missbrauch passiere vor allem im nahen Umfeld - in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Freizeit. Hier brauche es mehr Prävention.

