Sean Kingston und Mama verhaftet - das ist der Grund

Dem Sänger von "Beautiful Girls" und seiner Mama wird unter anderem Betrug in Millionenhöhe vorgeworfen.

Sie sollen in den vergangenen Monaten Betrug in Höhe von einer Million Dollar begangen haben. Außerdem sollen sie Geld, Schmuck, ein Auto und Möbel gestohlen haben - so der Vorwurf der Behörden. Die beiden wurden am Donnerstag bei einer Razzia in Florida festgenommen.

Verhaftung: Was sagt Sean Kingston dazu?

Auf Instagram teilte der Sänger und Rapper mit, dass es ihm und seiner Mutter gut geht. Seine Anwälte würden sich um die Angelegenheit kümmern. Ein Anwalt von Sean Kingston und seiner Mutter sagte: Er ist zuversichtlich, dass die Angelegenheit vor Gericht erfolgreich gelöst wird.

