In etwa zwei Wochen wird Trump der neue US-Präsident. In der Ukraine gibt es deshalb eine große Hoffnung.

Wolodymyr Selenskyj hält es für möglich, dass Trump den Krieg mit Russland beendet. Das hat ukrainische Präsident in einem Interview im ukrainischen Fernsehen gesagt.

Er ist sehr stark und unberechenbar und ich würde mir wirklich wünschen, dass sich die Unberechenbarkeit von Präsident Trump auch auf Russland auswirkt.

Das hat Trump im Wahlkampf versprochen!

Der 78-Jährige hatte vor der Wahl angekündigt, dass er den Frieden in der Ukraine nach seiner Amtsübernahme "binnen 24 Stunden" wiederherstellt. Wie er das machen will, hat Trump nicht gesagt. Er übernimmt am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten von Joe Biden.

Trump wird Präsident: Was bedeutet das für dich?

Russland-Ukraine-Krieg: So ist die Lage!

Laut Selenskyj leidet die ukrainische Armee wegen der anhaltenden Angriffe Russlands an der Frontlinie unter Erschöpfung. "Sie machen Druck und die Jungs sind müde", sagte der ukrainische Präsident.

Russland ist im vergangenen Jahr in der Ukraine um fast 4.000 Quadratkilometer vorgerückt, wie aus einer Analyse der Nachrichtenagentur AFP von Daten des Institute for the Study of War hervorgeht. Die ukrainische Armee hatte mit chronischem Personal- und Ausrüstungsmangel zu kämpfen.