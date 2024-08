Südkorea und Nordkorea holten beim Mixed-Tischtennis jeweils Bronze und Silber. Jetzt geht ein gemeinsames Selfie um die Welt.

Olympia schreibt seine eigenen schönen Geschichten. Nach der Siegerehrung versammelten sich nämlich die Teams aus Südkorea, Nordkorea und Olympiasieger China für ein Selfie mit den Medaillen. Südkoreas Lim Jonghoon hielt diesen Moment mit seinem Smartphone fest.

Südkorea und Nordkorea: politische Lage sehr angespannt

Das Bild für die Ewigkeit hat starken Symbolcharakter. Die beiden Nachbarländer haben ein sehr angespanntes politisches Verhältnis. Erst im Januar hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un Südkorea als "Hauptfeind" bezeichnet, kurze Zeit später wurden jegliche Wirtschaftsbeziehungen zu Südkorea auf Eis gelegt.

Ein südkoreanischer Kommentator sagte über das Selfie: "Das ist der wahre Geist der Olympischen Spiele". By the way: Für Nordkorea war es seit 2016 die erste olympische Medaille, nach dem man in 2021 in Tokio wegen Corona nicht am Start war.

