Basketball: Südsudan mit historischem Sieg

Bei ihrer Olympia-Premiere gewannen die Afrikaner mit 90:79 gegen Puerto Rico. Damit brechen sie auch einen Fluch für afrikanische Teams.

Nach starkem Beginn Puerto Ricos konnte Südsudan das Spiel am Sonntag nach der Halbzeit auf sich ziehen. Vor allem durch die Durchsetzungskraft bei zweiten Bällen am offensiven Brett machten sie viele Punkte und konnten die Partie am Ende mit 90:79 für sich entscheiden. In der Gruppenphase warten noch Olympia-Favorit USA und Serbien als Gegner.

Südsudan: Olympia-Fluch für Afrika gebrochen

Mit diesem historischen Sieg brechen sie auch einen 28-Jahre langen Fluch über afrikanische Mannschaften bei den Olympischen Sommerspielen. 1996 konnte Angola nämlich das letzte Mal bei Olympia einen Sieg holen. Für die Bright Stars ist es die erste Teilnahme überhaupt bei den Olympischen Sommerspielen.

