BVB-Stürmer Serhou Guirassy rasiert in Afrika-Cup-Quali 😲🔥

In der Qualifikation hat Guirassy mit seinem Team Guinea gegen Äthiopien gespielt. In dem Match gelang ihm ein Hattrick.

Die drei Tore hat der Stürmer in der 18. und 37. Spielminute sowie in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs gemacht. Damit schoss Serhou Guirassy sein Team fast im Alleingang zum 4:1-Sieg gegen Äthiopien.

Die Highlights kannst du dir hier anschauen:

Die Guirassy-Show! Lupenreiner Hattrick für den Dortmunder bei Torfest | Guinea - Äthiopien

Qualifikation im Afrika-Cup: Erster Sieg f├╝r Guinea

F├╝r Guinea war es in der Qualifikation zum Afrika-Cup im dritten Spiel der erste Sieg. Um im n├Ąchsten Jahr beim dem Fu├čballturnier in Marokko dabei zu sein, m├╝ssen die Teams in ihren Vierergruppen auf dem ersten oder zweiten Platz landen. Aktuell steht Guinea hinter der Demokratischen Republik Kongo (9 Punkte) und Tansania (4 Punkte) auf dem dritten Platz.

Was ist der Afrika-Cup? Bei dem Fu├čballturnier wird alle zwei Jahre die beste Mannschaft des afrikanischen Kontinents gesucht. Der Afrika-Cup kann deshalb mit der Europameisterschaft verglichen werden. Er├Âffnet wird der Afrika-Cup am 13. Januar mit dem Spiel zwischen der Elfenbeink├╝ste und Guinea-Bissau.

