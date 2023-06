Shindy disst Kollegah: "Deine Mama ist 'ne Ausländer-Nutte"

Hier in Süddеutschland lacen wir Forces, racen wir Porsches

Frontspoiler niedriger als Jaysus sein Vorschuss



Viertel-Mio an mei'm Handgelenk an Werktagen

Weißt du, was das heißt, Bro? Wir werden uns nie flertragen



Sogar Farid feiert, wie ich niemals antäusche

Ihr habt krüppeliges Erbgut, was für Alphagene?