Shirin David signt DIESE Rapperin bei Juicy Money Records

Shirins neues Signing war in ihrem Podcast "DirTea Talk" zu Gast. Sie soll sogar mit auf Shirins erste Tour kommen.

Und die Rede ist von Frankfurterin Josi. Die 20-Jährige ist in der Rap-Szene keine Unbekannte: Sie war seit 2020 bei Olexeshs Label "Authentic Athletik Records" gesignt - zusammen brachten die beiden 2021 ihre gemeinsame Single "ICY" raus.

Wie kam es zum Deal mit Shirin David?

Shirin David hatte zwar schon angeteasert, bald die ersten Signings auf ihrem Label "Juicy Money Records" anzugehen - Josi ist jetzt aber die Erste. In Shirins Podcast erzählen die beiden, sie hätten sich zum ersten Mal in Berlin getroffen und den Abend bei "Grill Royal" begonnen und dann im Stripclub beendet. Dort kam es zum finalen Bonding-Moment, als Josi - genau wie Shirin - einen Song von Nicki Minaj perfekt mitrappen konnte. Damit hatte Josi ihren Label-Deal in der Tasche.

Shirin David geht übrigens diesen Monat zum ersten Mal auf Tour und packt Josi gleich als Support-Act mit ein.