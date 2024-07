Statement auf Konzert: Shirin stellt sich hinter Anys

Viele Fans waren enttäuscht, weil kein Statement zu Mois und Anys kam. Jetzt hat sich Shirin David klar positioniert:

Leute, kein Mann erhebt seine Hand gegen irgendeine Frau!

Das sagt Shirin am Samstagabend auf dem Openair Frauenfeld vor tausenden Fans, nachdem YouTuber Mois einige heftige Posts und Videos veröffentlicht hatte, in denen er gegen seine Ex Anys und seinen früheren Buddy Sun Diego hetzt.

Nach Aussagen von Mois: Statement von Shirin David

Shirins Statement löst Jubel im Publikum aus - erst recht, als sie sich noch einmal explizit an die männlichen Fans wendet: "Ich will nur die Jungs hören: Ihr erhebt niemals die Hand gegen irgendeine Frau!" Shirin möchte, dass alle Anys beistehen und ihr das nächste Lied widmen, "um ihr zu zeigen, dass wir mit ihr sind, hinter ihr stehen und an sie glauben". Dann singt sie ihren Hit "Du liebst mich nicht". Anys bedankt sich in ihrer Instagram Story "von ganzem Herzen" bei Shirin und ihren Fans für den Support.

In diesem TikTok-Video siehst du Shirins ganzes Statement - inklusive Song:

Warum waren die Fans von Shirin David so enttäuscht?

Weil Shirin sich sonst immer als Feministin zeigt. Bei der ganzen Mois-Anys-Geschichte habe sie sich aber nicht sofort hinter Anys gestellt - das fanden viele nicht cool. Auf dem Konzert sagte Shirin, dass sie sich nicht alles anschauen konnte, "weil's mich so triggert".