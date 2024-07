Fans sauer: Warum sagt Shirin nichts zu Mois und Anys?

Viele Fans waren enttäuscht von Shirin David. Andere verteidigten sie. Was war da los?

Mois hatte in letzter Zeit einige heftige Posts und Videos veröffentlicht, in denen er gegen seine Ex, Anys, und seinen früheren Buddy, Sun Diego, hetzt. Einige Fans haben Shirin vorgeworfen, dass sie sich nicht solidarisch mit Anys zeige und keine Feministin sei, was sie sich sonst aber wohl auf die Fahne schreibe.

Update: Mittlerweile hat sich Shirin gemeldet!

Einige Leute aus Shirins Community beschwerten sich, dass sie Anys auf Insta nach Mois' Ausbrüchen entfolgt sein soll. Wichtig: Beweise gibt es dafür bisher nicht.

Etwas enttäuschend einer Frau zu entfolgen die gerade mehr als Hilfe braucht und der nächste femizid sein könnte :) so viel zum Thema Feminismus

Ich hätte niemals gedacht das du schweigen wirst, von jedem aber nicht von dir

Andere User sagten, dass Shirin Anys bisher gar nicht gefolgt sei, sondern nur Anys ihr:

mois behauptet shirin ist anis entfolgt und man glaubt es sofort … versteh mich richtig ich bin definitiv auf der Seite von anis aber shirin hat den shitstorm jetzt nicht verdient sofern niemand belegen kann, dass sie anis jemals gefolgt ist

nein nein.. Shirin hat ihr nie gefolgt! Anis hat Shirin gefolgt

Auf eine Anfrage von NEWSZONE haben sich bisher weder Shirin noch ihr Management gemeldet.

Was ist zwischen Mois und Shirin David?

Offenbar hat Mois gerade einen harten Crush auf Shirin. Auf Insta schickt er ihr Liebesbotschaften und fragt nach einem Date. Shirin hat sich dazu noch nicht öffentlich geäußert.

Shirin, I love you man. Come to my date man. Where ever country you want man

Beef zwischen Mois und Anys

