Sierra Leone verbietet Kinderehen

Die Kampagne "WeAreEqual" soll die Rechte von Frauen und Kindern stärken und für mehr Geschlechtergerechtigkeit sorgen.

Der Präsident Julius Maada Bio und seine Frau setzen sich schon länger für diese Themen ein. Ab sofort gilt:

Jeder, der an der Heirat eines Mädchens unter 18 Jahren beteiligt ist, wird mit einer Haftstrafe von mindestens 15 Jahren oder einer Geldstrafe von rund 4.000 Dollar bestraft.

30% der Mädchen und 4% der Jungen waren bisher im Land laut BBC betroffen.

"WeAreEqual": Mehr Geschlechtergerechtigkeit in Sierra Leone

In Freetown, der Hauptstadt, gab es zur Feier des neuen Gesetzes eine Zeremonie, zu der auch die First Ladies aus Kap Verde und Namibia am Start waren. Sierra Leone ist eine patriarchalische Gesellschaft, in der es üblich ist, dass ein Vater seine Tochter zwangsverheiratet.

