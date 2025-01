In Griechenland und Zypern hat es zum Jahreswechsel ein stilles Feuerwerk gegeben. Dafür kam neue Technologie zum Einsatz.

Die Feuerwerkskörper sollten außerdem weniger giftige Materialien enthalten, seien also auch umweltfreundlicher. Aber: Die Effekte sollten trotzdem gleich gut sein. Das haben die griechischen Behörden zumindest im Vorfeld gesagt. Sie kamen überall dort zum Einsatz, wo die Städte das Feuerwerk organisiert haben.

Geräuschlose Böller: Wie funktioniert das?

Für die stille Pyrotechnik sorgen laut Behörden chemische Substanzen, die weniger Gasdruck und dadurch weniger laute Schallwellen erzeugen. Der Schwerpunkt liegt stattdessen auf Licht- und Farbeffekten, die genauso spektakulär wie normale Böller sein sollen.

